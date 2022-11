Tiago Pitta e Cunha: “O que temos de diferenciador é a diversidade biológica marinha” e o futuro de Portugal passa por aí

Neste momento está na COP27 e não é a primeira vez que vai a uma conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas. Considera que os oceanos estão a ganhar mais destaque, ou continuam a ser desvalorizados?

Se for mesmo honesto, continuam a ser muito desvalorizados. Na COP26, em Glasgow, a atenção mediática foi maior mas também houve maior empenho, nomeadamente com o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e principalmente com a intervenção de John Kerry, o enviado americano para o clima com uma ligação muito forte aos oceanos.

