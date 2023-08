Começa assim: “Olá meu amigo! Sou Jesus Cristo, o Filho de Deus e seu irmão mais velho. Como posso te ajudar hoje?” Quem entrar numa igreja para rezar e “falar” com Deus não tem respostas destas, por exemplo, sobre a tristeza: “Lamento ouvir que você está se sentindo triste. Posso compartilhar algumas palavras de encorajamento e esperança”. Depois, em português do Brasil, o próprio Cristo aconselha o utilizador à oração, a recorrer ao apoio dos amigos ou à prática da “gratidão”. Só bons conselhos. Quem quiser falar com Jesus, ou com Moisés, com Abraão, os apóstolos, ou o próprio Diabo, é só descarregar a aplicação “Texto Jesus” - uma má tradução do original “Text Jesus” -, e a Inteligência Artificial faz o resto.

A Caixa de Pandora aberta apenas há um ano pelo ChatGPT - o programa de conversação de Inteligência Artificial da Open AI - já chegou a Deus. “Uma ligação divina no seu bolso”, é a frase promocional que se pode ler a abrir o site da aplicação que foi lançada em julho pela Catloaf Software, uma empresa de desenvolvimento com sede em Los Angeles. Os programadores manipularam a base de dados do ChatGPT para o robot de conversação interagir com os utilizadores como se fosse cada uma das personagens bíblicas que estão no menu.