Mais de 6500 grupos de debate do Reddit estão em greve. Será que o Reddit cede?

ASantos3 e Ravioli_Ninja até podem gerar alguns sorrisos fora do Reddit, mas dentro do grupo de fórum r/Portugal são nomes que inspiram respeito pelo facto de moderarem o que mais de 350 mil utilizadores registados dizem em temas ligados ao País. Esta segunda feira, o dia acabou por ser diferente para os dois: o fórum especializado em temas da atualidade lusitana aderiu ao protesto de 48 horas que levou à inoperacionalidade de mais de 6500 grupos temáticos que vão do cinema ao futebol sem deixar de passar pela geopolítica ou pelas tecnologias e que, na gíria, são conhecidos por “Subreddits” ou apenas “Subs”.

“Os maiores “subs” da comunidade portuguesa aderiram todos ao protesto. Penso que já somos mais de 20. No total deve haver para aí uns 50 “subs” Portugal, mas só os mais pequenos não aderiram”, explica ASantos3, preferindo não referir o nome ou dados pessoais para evitar situações de assédio que por vezes surgem de situações mais quentes nos fóruns.