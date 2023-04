Costuma carregar o telemóvel em carregadores públicos? Saiba o que fazer para evitar o Juice Jacking

E se um desconhecido usar a porta USB-C para lançar um ciberataque contra um telemóvel que está a repor a bateria num carregador público? Será possivelmente um caso de Juice Jacking, que pode ser traduzido literalmente em “roubo de sumo”, mas tem consequências bem nefastas se desviar credenciais de acesso a serviços da Internet ou infetar com códigos maliciosos os dispositivos que se conectam aos carregadores públicos de aeroportos e centros comerciais. A técnica é conhecida desde 2011, mas voltou a fazer títulos de jornal depois de o FBI recomendar que se deixe de usar os carregadores públicos para evitar ciberataques.

“Evite usar as estações de carregamento de aeroportos, hotéis, ou centros comerciais. Pessoas mal-intencionadas descobriram formas de usar as portas de USB que são públicas para introduzir códigos maliciosos e software de controlo dos dispositivos. Leve consigo o seu próprio carregador e cabo USB e use antes uma tomada”, avisou a delegação do FBI da cidade americana de Denver, numa declaração publicada no Twitter.