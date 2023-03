“Devemos desenvolver mentes não-humanas" que podem "tornar-nos obsoletos?": carta aberta defende suspensão da Inteligência Artificial

O que faz Luís Moniz Pereira num abaixo assinado ao lado de Elon Musk e Yuval Noah Harari e mais de mil personalidades que pedem a suspensão dos treinos de Inteligência Artificial (IA) durante seis meses? “O Future of Life Institute perguntou se queria assinar, e como trabalho há 50 anos em Inteligência Artificial assinei. É importante chamar a atenção do público e dos decisores políticos para estas temáticas. Sendo esta questão da área informática, sabe-se que se espalha rapidamente (pelo mundo). E quando vemos as consequências já é tarde de mais para fazer algo”, responde o professor emérito da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.