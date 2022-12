Dados de alunos e professores da Universidade Católica expostos na Dark Web por cibercriminosos

Um grupo de cibercriminosos com ligações à Rússia conhecido por Vice Society colocou na Dark Web dados pessoais de alunos e professores, bem como documentos de auditorias, orçamentos e conteúdos letivos da Universidade Católica Portuguesa (UCP). A avaliar pelo página dos cibercriminosos, a disponibilização da fuga de dados surgiu um dia depois da notícia publicada esta quinta-feira pelo Expresso, que dava conta de um ciberataque que bloqueou os sistemas do polo do Porto da Universidade Católica nas últimas duas semanas.

