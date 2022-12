INEM e Universidade Católica foram alvo de ciberataques

Os sistemas informáticos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Universidade Católica Portuguesa foram alvo de ciberataques. No caso do INEM, o ciberataque foi levado a cabo no início da semana e poderá ter dado acesso a credenciais usadas de vários profissionais. Na Universidade Católica, o ciberataque terá ocorrido no final de novembro e obrigou à suspensão de vários serviços que operam sobre a Internet.

Contactado pelo Expresso, o INEM confirma ter sofrido esse ataque de origem ainda desconhecida, e informa que foram ativados “os protocolos de segurança previstos para esta situação” e “implementadas as medidas de resposta necessárias”.

Numa das plataformas que se dedicam a monitorizar ciberataques e fugas de informação, há registos de que o ciberataque ao INEM possa ter conseguido desviar senhas e outras credenciais de 2492 profissionais. Também há registos que revelam que entre os serviços afetados se encontram plataformas que suportam horários, distribuem ferramentas de trabalho através da Internet ou que permitem alterar passwords.

Os primeiros indícios de ataque remetem para 10 de dezembro, e dão conta de fugas de informação em vários fóruns que se dedicam ao cibercrime, na Deep Web.

A Deep Web é uma parte da Internet que não está indexada, e por isso, dificilmente surge nas pesquisas dos motores de busca. Em termos práticos e simplificados é possível considerar que a Deep Web de alguma forma agrega a Dark Web, uma vez que exige browsers específicos para a navegação - e por isso também não permite pesquisas com ferramentas como o Google.

“Não se registou qualquer impacto nos sistemas críticos do INEM nem na atividade de emergência médica pré-hospitalar. Até à data, não existe evidência de que os dados tenham sido comprometidos”, refere o INEM quando questionado pelo Expresso.

Ainda sobre o ciberataque, o INEM informa que “notificou, de imediato, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Polícia Judiciária”.

Numa iniciativa pouco usual, depois de questionado pelo Expresso, o INEM enviou um comunicado para as várias redações sobre o ciberataque.

[Em atualização]