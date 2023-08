Uma nova vacina contra o cancro poderá ser produzida em Portugal. O projeto aguarda autorização do Infarmed. Foge um pouco àquilo que é, normalmente, o conceito de vacina porque não previne a doença e também não é administrada no braço, como é usual.

É uma vacina inovadora, com uma solução que se injeta diretamente no sangue do doente. O objetivo é estimular o sistema imunitário através da ação de células dendríticas. É uma terapia à base de anticorpos feita para cada doente.

Ainda é cedo para tirar conclusões, mas se o projeto vir luz verde por parte do Infarmed, a vacina, em combinação com a imunoterapia, poderá substituir a quimioterapia em vários tipos de cancro.

O projeto foi desenvolvido por um consórcio que juntou a empresa Stematters, o IPO do Porto, a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e o CINTESIS. Contou com um investimento de 2,1 milhoes de euros do Portugal 2020.

O cancro é, atualmente, a segunda causa de morte, em Portugal. Só em 2021, morreram mais de 27 mil pessoas com esta doença. O cancro da mama, próstata e colorretal são alguns dos mais frequentes, mas são o do pulmão e o do estômago, os mais mortais.