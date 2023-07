Hospital de Faro: médico suspenso preventivamente por denúncias de alegada má prática pode voltar a exercer

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé considerou que o diretor de Cirurgia do Hospital de Faro pode voltar a exercer funções. O clínico, juntamente com outro cirurgião, encontrava-se suspenso desde o início de junho, por decisão do Conselho Disciplinar Região Sul da Ordem dos Médicos (OM), na sequência das denúncias feitas em abril por Diana Carvalho, uma interna de cirurgia do hospital que denunciou uma série de casos de alegadas más práticas por parte de cirurgiões - o diretor do serviço por conivência - daquela unidade de saúde.