“Só a mobilização da sociedade civil, juntando profissionais e utentes, poderá impedir o encerramento da maternidade de Santa Maria e a transferência de grávidas para hospitais privados”, garantem os promotores de uma ação de protesto, quinta-feira, de manhã à porta do hospital. O cordão solidário é promovido no dia em que o antigo diretor do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução, Diogo Ayres de Campos, é ouvido no Parlamento, esta quarta-feira.