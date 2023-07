O “possivelmente cancerígeno” aspartame: adoçantes artificiais estão mais presentes em alimentos “nutricionalmente pouco interessantes”

Ao longo dos últimos anos, este tipo de substâncias “tem-se tornado muito presente” numa diversidade de alimentos, que “habitualmente são doces”: desde refrigerantes, pastilhas elásticas, rebuçados, gelatinas ou bolachas – funcionando como substitutas do açúcar. “Dada a disponibilidade de novos resultados de investigação, o aspartame foi recomendado como altamente prioritário para avaliação”, justifica a OMS .

Descoberto em 1965 pelo químico americano James Schlatter, o aspartame é um edulcorante, ou seja, uma substância que “mimetiza o gosto doce”, explica José Camolas, nutricionista do serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Hospital de Santa Maria, ao Expresso. “Como é o caso de outros adoçantes não energéticos, não calóricos, tem um poder adoçante muito superior ao da sacarose, do açúcar que usamos habitualmente.”

Os alarmes soaram há uma semana, quando a Reuters avançou que o aspartame – um dos adoçantes artificiais mais utilizados globalmente – vai ser declarado como “possivelmente cancerígeno” pela Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão deverá ser anunciada ainda este mês.

Para o vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, é fundamental que o organismo esclareça “de forma concreta e definitiva” acerca da segurança do consumo de aspartame e, até, em que quantidade. Enquanto a Food and Drug Administration (dos Estados Unidos) fixa a dose diária aceitável de aspartame em 50 miligramas por quilograma de peso corporal, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar refere uma quantidade ligeiramente inferior – 40 miligramas. Na União Europeia, a presença de aspartame é assinalada nos rótulos com o nome ou a indicação E 951.

Em maio, a OMS publicou novas orientações sobre o uso de adoçantes artificiais, indicando que “não confere qualquer benefício a longo prazo na redução da gordura corporal em adultos ou crianças”, lê-se no documento. Entre estes estão, além do aspartame, a sacarina, o acesulfame K ou a stevia. A análise conclui também pela existência de “potenciais efeitos indesejáveis da utilização a longo prazo”, nomeadamente um aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos.

“Para consumos mais elevados de bebidas com açúcar, mas também para consumos mais elevados de bebidas com adoçantes artificiais, o risco de diabetes aumenta”, aponta José Camolas. No caso dos adoçantes, são dois os aspetos que o poderão explicar: o efeito que têm na insulinorresistência e o facto de estarem em causa alimentos que são “muito processados, nutricionalmente pouco interessantes e consumidos em quantidades excessivas”.