Solução do Governo vai manter mais de um milhão de portugueses sem médico

Manuel Pizarro quer dar continuidade à reforma dos cuidados primários definida há décadas e assente em unidades de saúde familiar (USF), ou seja, numa espécie de cooperativas de profissionais que prestam cuidados assistenciais à população inscrita nos cuidados de saúde primários. Este modelo de organização dos centros de saúde pode ter três formas, distintas face ao nível de autonomia e ao modelo de remuneração. No modelo A, a gestão e os vencimentos são similares aos da função pública, no tipo B os profissionais organizam-se voluntariamente para gerir a unidade, beneficiando de autonomia funcional e de uma remuneração com base no desempenho. Na última versão, modelo C, trata-se de uma cooperativa, clínica. Esta tipologia está prevista, mas nunca saiu do papel. Concluindo, Manuel Pizarro quer passar as atuais USF-A para USF-B, com médicos, enfermeiros, secretários clínicos e demais elementos a auferirem uma remuneração com uma parcela fixa e com outra variável, em função da produtividade.