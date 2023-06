Plano de Saúde na JMJ: hospitais reveem resposta a catástrofes, linha SNS24 em duas línguas, reforço do INEM e dioceses vão ‘pedir’ sangue

O ministro da Saúde tem garantido que o país está preparado para assistir os participantes na Jornada Mundial da Juventude, no início de agosto, e o plano foi apresentado esta segunda-feira em Lisboa. No geral, destacam-se algumas medidas: os seis maiores hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão rever e reforçar a resposta a catástrofes; vários centros de saúde terão as portas abertas durante mais horas; a linha SNS24 falará dois idiomas estrangeiros, inglês e castelhano; e a emergência pré-hospitalar contará com mais 74 meios ao serviço.