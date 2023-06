Pizarro fala em “maledicência” no dia em que centenas se manifestam a pedir melhor SNS

“Há hoje uma tendência grande no setor da saúde para transformar casos negativos que ocorrem, e que não posso deixar de lamentar, em maledicência contra o SNS” , opinou ainda, momentos depois de se ter iniciado em Lisboa, no Largo Camões, uma manifestação a favor de maior investimento no Serviço Nacional de Saúde e na contratação de profissionais de saúde.

À margem de um colóquio em Vila do Conde, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu que a falta de stock de alguns medicamentos, como pílulas contracetivas, nos centros de saúde é momentânea. “A falta de um produto num dia ou noutro não significa que esse produto esteja em falta” , assegurou, lamentando as “notícias muito exageradas”. Especificamente sobre a falta de pílulas contracetivas, garantiu, em declarações aos jornalistas, que “o SNS continua a manter a sua função em matéria de planeamento familiar”.

A marcha promovida pelo movimento cívico ‘Mais SNS’ deslocou-se até à Assembleia da República e contou com críticas da recém-eleita coordenadora do Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua lembrou haver 1,7 milhões de pessoas sem médico de família e as vagas desta especialidade que continuam por ocupar no SNS. “O senhor Ministro da Saúde chamou a isto um sucesso. Eu pergunto qual é a sua credibilidade, com maternidades a fechar, para chamar a isto um sucesso”, disse aos jornalistas.