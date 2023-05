Farmácias: como uma histórica cooperativa nacional está a crescer entre os colossos da distribuição de medicamentos

Farmacêutico de oficina e proprietário de uma farmácia numa pequena freguesia de Vila Nova de Famalicão, Helder Mesquita, 43 anos, há já algum tempo que queria ter um papel mais interventivo no sector. Liderar a Cooprofar – Cooperativa dos Proprietários de Farmácia, que atua na distribuição de medicamentos, ganhou forma e, em conjunto com outros colegas de profissão, aventurou-se e ganhou as eleições em junho de 2021 para presidente da direção, numa das assembleias eleitorais mais disputadas de sempre naquela cooperativa, que atualmente serve cerca de 1500 farmácias, ou seja, um pouco mais de metade dos estabelecimentos existentes de Norte a Sul de Portugal.