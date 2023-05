Psicofármacos causam 30% das intoxicações em Portugal e os números são particularmente preocupantes entre jovens

Medicamentos como os ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos são responsáveis por cerca de 30% das intoxicações em Portugal, concluiu um grupo de investigadores com base em dados do INEM.

Entre 2019 e 2021, foram reportadas 77.300 intoxicações agudas ao Centro de Informação Antivenenos (CIAV), o que se traduz numa média de 25.766 por ano. Destas, cerca de oito mil foram causadas por psicofármacos, correspondendo a cerca de um terço do total de intoxicações. “Neste grupo de medicamentos, destacam-se os antipsicóticos, associados a um número crescente de casos”, diz André Araújo, investigador no Instituto Politécnico da Guarda e autor do estudo em que participaram também a Universidade da Beira Interior e o CIAV.

