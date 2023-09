Explicador: Porque é que se chama Patriarca ao bispo de Lisboa?

Este sábado, 2 de setembro, o bispo Rui Valério toma posse como novo responsável pela Diocese de Lisboa. É o sucessor do cardeal Manuel Clemente e a sucessão tem dois momentos: a posse oficial na Sé, pelas 11h deste sábado, e a entrada solene no imponente mosteiro dos Jerónimos, na missa deste domingo, com início às 16h. Bispo desde 2018, nomeado para as Forças Armadas, Rui Valério foi nomeado pelo Papa no dia 10 de agosto, o mesmo dia em que Francisco aceitou a resignação do seu antecessor. A partir de agora será designado oficialmente como D. Rui I, 18.º Patriarca de Lisboa.

O que é um Patriarcado?

Historicamente havia cinco patriarcados na Igreja primitiva, conhecidos coletivamente como a Pentarquia. Estas eram, essencialmente, as cinco principais dioceses da Igreja antiga, fundadas por apóstolos e centros de expansão da fé cristã. Os patriarcados originais eram Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Constantinopla juntou-se-lhes mais tarde, sobretudo pela sua importância no Império Romano, tendo-lhe sido associado o apóstolo Santo André.