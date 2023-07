A estranha palavra e os desejos de um Papa à beira do fim — um ensaio sobre Francisco

H

á preocupações de saúde que se avolumam e até há já quem conte em Roma que, mal o Papa foi hospitalizado no final de março, logo alguns cardeais se apressaram a viajar para o Vaticano. Vontade de picar o ponto e fazer-se notados na linha de partida para a sucessão que se sente próxima? Certo é que em alguns media já há artigos a propor ou a “queimar” nomes para a sucessão e este pontificado começa a aproximar-se do fim, percebe-se. Mas Francisco está também à beira de um dos fins principais a que se propôs: debater a necessidade de uma Igreja mais participada e inclusiva para todos, processo que terá em outubro uma etapa importante, a partir de uma palavra estranha (sinodalidade) e de palavras e gestos que, pela primeira vez, são aceites em documentos e assembleias oficiais do Vaticano.