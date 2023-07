Estudo: maioria dos jovens portugueses são religiosos, mas não são praticantes e nem têm intenção de ir à Jornada Mundial da Juventude

JOE KLAMAR7Getty Images

A tolerância religiosa é um traço comum a todos os inquéritos, com a maioria dos jovens a reconhecer que “há verdade em todas as religiões” e a preocupar-se com a guerra, as alterações climáticas e a saúde. Entre homens e mulheres há uma diferença entre aquilo que consideram importante para ser feliz: eles procuram um parceiro para a vida, elas querem escolhas livres sem pressões da sociedade