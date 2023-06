Papa Francisco está no hospital para ser operado ao abdómen

O Papa Francisco vai ser operado, esta quarta-feira, ao abdómen. De acordo com um comunicado do Vaticano, citado pela Reuters, o Papa será alvo de uma intervenção cirúrgica, no hospital Gemelli de Roma, devido a uma hérnia incisional encarcerada.

Esta intervenção foi programada pela equipa médica do Papa nos últimos dias, uma vez que a condição provoca várias dores. O líder da Igreja Católica foi levado para o hospital Gemelli de Roma, depois da audiência geral no Vaticano, esta quarta-feira de manhã. Durante a audiência, Francisco não fez referência à sua cirurgia.