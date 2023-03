Papa Francisco terá alta no sábado e irá presidir aos ritos da Semana Santa

Após ter sido internado esta quarta-feira devido a uma infeção respiratória, o Papa Francisco terá alta este sábado e irá presidir às cerimónias da Semana Santa, confirmou o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, à agência italiana Adnkronos.

“Segundo as informações que tenho, deixará o hospital Gemelli amanhã, para poder presidir a todos os ritos da Semana Santa", disse Battista Re, acrescentando que o Papa Francisco será acompanhado durante as cerimónias da Semana Santa por um cardeal celebrante, que se ocupará dos deveres no altar.

O cardeal avançou ainda que Francisco irá presidir tanto à missa do Domingo de Ramos, a 2 de abril, como à missa do Domingo de Páscoa, na Praça de São Pedro, sendo que, a partir das 12h locais, dará a bênção "Urbi et Orbi" por ocasião da Páscoa.

Esta quinta-feira, o Papa agradeceu aos muitos que lhe desejaram rápida recuperação: “Estou comovido com as muitas mensagens recebidas nestas horas e expresso a todos a minha gratidão pela proximidade e oração”, escreveu na rede social Twitter o chefe da Igreja Católica.

Jorge Mario Bergoglio, de 86 anos, sofreu uma pneumonia grave na juventude e teve de retirar parte de um pulmão. Há mais de um ano que se socorre de uma cadeira de rodas para se movimentar, tendo sofrido uma tensão nos ligamentos do joelho direito e a uma pequena fratura no joelho. Desde quarta-feira, estava a ser tratado com antibióticos para combater uma bronquiolite viral, segundo o Vaticano.

Artigo de José Neves, editado por João Pedro Barros