PJ investiga rede que “vendia” promessas de legalização. Portugal é único país da UE que permite regularização sem visto prévio de trabalho

Em Lisboa, a operação conta com cerca de 100 inspetores da PJ e decorre em várias localizações no centro da capital, com o foco na Praça de Martim Moniz, em redor da Rua do Benformoso e na Avenida Almirante Reis, onde se concentram muitos dos alojamentos que costumam receber migrantes que esperam por resposta às suas manifestações de interesse.

A manifestação de interesse é o procedimento que está na base desta investigação. É o nome do primeiro passo que uma pessoa que tenha chegado a Portugal de forma legal tem de dar no sentido de regularizar a sua situação e passar a viver de forma permanente no país.

O procedimento é realizado online, no Sistema Automático de Pré-Agendamento (SAPA) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), onde o proponente cria uma área personalizada. Em seguida é-lhe pedido que anexe os documentos essenciais para o processo de regularização ter início. A lista de papéis necessários é extensa, e inclui a necessidade de apresentar contrato de trabalho ou de promessa de trabalho, conforme previsto no artigo 88º da Lei de Estrangeiros.

“A investigação está a tentar encontrar os membros de uma rede que, a troco de dinheiro, diziam às pessoas que iriam fazer, em seu nome, as suas manifestações de interesse”, diz ao Expresso a mesma fonte, que ressalva que está tudo em fase de investigação. É possível que as pessoas que prometiam ajudar os migrantes nem chegassem a enviar os documentos necessários para a regularização, ficando o interessado apenas com um papel em sua posse a dizer que se inscreveu no SAPA, não necessariamente que os seus documentos foram todos enviados.

Aproveitar a livre circulação de Schengen

“Qualquer pessoa pode fazer uma manifestação de interesse, e depois, quando se vai ver, nem sequer têm todos os documentos necessários lá inseridos”, explica a fonte. O gatilho para a investigação, que, segundo a CNN Portugal, começou há um ano, terá sido a descoberta de pessoas que estavam a viver em França com manifestações de interesse feitas em Portugal.

“Apesar de ser possível a circulação para outro país do Espaço Schengen uma vez dada entrada em Portugal, ela não é legal nem autorizada apenas porque alguém tem papel que prova que existe uma manifestação de interesse alojada no SEF”, diz outra fonte com conhecimento do funcionamento das regras de entrada e permanência em Portugal.

A circulação acontece porque quando alguém chega a Portugal, as autoridades portuguesas fazem o controlo de entrada no Espaço Schengen e essa pessoa fica livre de circular dentro do mesmo, se não lhe pedirem documentos. Alguns países têm controlos fronteiriços impostos, em regime de exceção, mas não é comum verificarem, por exemplo, as entradas por terra.