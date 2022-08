Esta rua de Lisboa tem 400 metros e 10 mil habitantes: há redes a vender milhares de moradas falsas a imigrantes

São apenas 400 metros de rua de uma ponta à outra, entre o Martim Moniz e o Largo do Intendente, ladeada de prédios estreitos e não mais altos do que um terceiro ou quarto andar. Há alguns fechados pela degradação, que vomita reboco e telhas para os passeios, e outros tantos em recuperação para imóveis de luxo e hostels turísticos, que a zona é localização premium. Os r/c são todos comerciais: restaurantes asiáticos, barbeiros a €5 o corte, agências de viagens para o Oriente, lojas de câmbios e transferências, minimercados étnicos, armazéns de revenda, bazares de bugigangas e talhos halal, propriedade de nepaleses, paquistaneses, indianos e bengalis, e de uns poucos portugueses que ali resistem de tempos mais marginais.

Vive-se uma outra Lisboa no Benformoso, sem a perda populacional das artérias vizinhas, sempre cheia de gente, com muitos homens e raras mulheres, sentados nos passeios e soleira das portas, a conversar na estrada ou a assomar nas janelas escancaradas das casas. Mas por mais mestria e despudor que se tenha no tetris humano da sobrelotação habitacional em que vivem tantos imigrantes, com o espaço alugado limitado a um colchão de beliche, não se consegue enfiar mais de 10 mil pessoas em simultâneo numa dúzia de edifícios pequenos.