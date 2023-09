O arroz foi a jogo e o vencedor está escolhido: este é o melhor arroz de tomate

Para chegarmos à casa da Quinta do Seixo subimos uma estrada empedrada, aos ziguezagues, por entre socalcos de vinha. À entrada, turistas americanos fotografavam-se no meio das parras, com o rio Douro a correr lá em baixo. O frenesim dos visitantes contrastava com o ambiente sereno nas traseiras da adega. À sombra de um telheiro, numa mesa comprida de madeira, 14 pessoas (incluindo eu próprio) preparavam-se para uma prova rara — e não, não era de um Porto Vintage de 1927.

A prova cega de arrozes surgiu como satélite do concurso de Tomate Coração de Boi do Douro, que todos os anos junta um grupo de chefes, jornalistas e gastrónomos numa quinta duriense. Na cabeça dos organizadores — Edgardo Pacheco, jornalista, e Celeste Pereira, da agência Greengrape —, estava uma ideia simples. Fazer uma prova sensorial de arrozes, com um júri alargado e diverso, colocando também na equação o fruto estrela da iniciativa: o tomate.