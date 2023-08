Este é o “Explora I”, o novo navio de cruzeiros que eleva o luxo a um novo nível de sofisticação e excelência

O tema está banalizado e hoje em dia tudo é luxo. Mas há uma companhia de cruzeiros, a Explora Journeys, que veio redefinir as viagem de luxo, oferecendo aos passageiros mais exigentes o que eles procuram. Acima de tudo qualidade, espaço, experiências diferenciadoras e um serviço personalizado de uma tripulação que sabe antecipar as necessidades dos clientes, mais do que ostentação.

Construído nos estaleiros Fincantieri, em Itália, o “Explora I”, o primeiro navio da Explora Journeys, fez a sua escala inaugural em Barcelona no dia 24 de junho. O Expresso passou o dia a bordo deste navio com 248 metros de comprimento e 32 metros de largura, que oferece uma proporção de 922 passageiros para 642 tripulantes (1:1,25), sendo apenas superado pela luxuosa frota da rival Silversea.

Ainda com um intenso cheiro a tinta fresca, que denuncia os poucos dias de vida, o casco azul-marinho tem no seu interior espaços públicos amplos e acolhedores, criados a partir de uma paleta de cores predominantemente neutra. Pense em cinza, bege e castanho. A decoração é elegante, muito elegante mesmo. Uma sensação de hotel boutique contemporâneo e refinado.