Conheça as camas que os portugueses esgotam

Além do estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia que revela as fragilidades do sono nacional, notícias regulares dão conta do agravar do consumo de medicamentos e suplementos calmantes, a reboque das consequências da pandemia. Seja em alternativa ou em simultâneo com medicações, há quem procure também soluções no exercício físico, na meditação e nas terapias alternativas. Mas, e se a cama em que dormimos for a chave para um sono revigorante? Esta é a premissa (em causa própria) da Hästens, que domina o top 5 das camas mais caras do mundo.

Por pretextos diferentes, já por mais do que uma vez escrevo sobre o sono nesta coluna sobre marcas e experiências de luxo. Sono insatisfatório ou de má qualidade é parte integrante das noites de, pelo menos, metade da população portuguesa, na qual me incluo. E luxo perfila-se cada vez mais como aquilo que não temos, mas que é determinante na saúde e no bem-estar, e pelo o qual estamos dispostos a pagar o que for preciso.

A descoberta das camas Hästens não é episódica. A procura mantém-se em alta desde o pós-pandemia, com o aumento da preocupação com a saúde e do reconhecimento da importância do sono, que faz com que os portugueses validem o custo das camas face aos seus benefícios. As mais vendidas no mercado nacional – a Maranga (com dois sistemas de molas) e a 2000T (com três sistemas de molas), ambas com 180x220 cm – têm preços que variam entre os €18.980 e os €54.380, respetivamente, dependendo do tipo de sobrecolchão, tecidos e padrões.

O modelo Maranga, com o icónico padrão xadrez azul e branco, tem até honras de destaque na primeira temporada da série da Netflix ‘Emily in Paris’, quando Emily decide organizar uma sessão fotográfica para a Hästens, um dos clientes da agência de marketing para a qual trabalha, instalando a dita cama no coração de Montmartre e convidando influenciadoras a usufruírem da experiência. Fora do ecrã, e por cá, é possível testar os benefícios das camas nas lojas próprias da Hästens (Lisboa, Cascais e Porto). Ou mergulhar numa experiência completa e prolongada no CBR Boutique Hotel Hästens Sleep Spa, em Coimbra, com todos os quartos com as camas suecas, ou num dos seis hotéis nacionais que têm algumas suites dedicadas a este ‘sistema de sono’.

É no NHôme Country Living, em Ponte de Lima, que me entrego à proposta de dormir numa das camas da marca que é tida como a melhor do mundo e que tem três modelos entre as três mais caras do mundo (Grand Vividus, €365 mil; Vividus, €258 mil; e King Marwari, €67 mil). A título de curiosidade, a Grand Vividus é afamada por ser a cama do rapper Drake e a Vividus é a companhia noturna de quatro portugueses, disponíveis para pagar €258 mil para terem em casa o topo de gama da Hästens. Mas, afinal, qual é a base da reputação destas camas que custam a partir de cinco dígitos e ascendem até aos seis dígitos?