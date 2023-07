Buscas na Altice: cofundador Armando Pereira foi detido e é presente a juiz este sábado

O co-fundador da Altice Armando Pereira ficou detido na quinta-feira à noite depois das buscas à sua casa, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

Está no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, e vai comparecer no sábado perante juiz para primeiro interrogatório, devido à greve desta sexta-feira dos oficiais de justiça.

"As suspeitas que levaram à realização das diligências indiciam a viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência. Esses factos são suscetíveis de constituir crimes de corrupção privada, na forma ativa e passiva", refere uma nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

A agência Lusa refere a existência de outros dois detidos, citando fonte judicial, que também vão ser sujeitos a primeiro interrogatório no sábado.

A Altice foi esta quinta-feira alvo de buscas por suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. A casa de Armando Pereira foi um dos locais visitados pelas autoridades.