Suspeita de fraude e branqueamento: altos quadros da Altice alvo de buscas do Fisco e do Ministério Público

Altos quadros da Altice, incluindo Armando Pereira, co-fundador da empresa, estão desde o início da manhã desta quinta-feira a ser alvo de buscas do Ministério Público e da Autoridade Tributária (AT), por suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A notícia foi avançada pela “Visão” e entretanto também confirmada pela SIC Notícias, CNN e pelo “Sol”.

Com sede em Lisboa, a Altice Portugal confirma ter sido objeto de buscas e "encontra-se a prestar toda a colaboração" solicitada, confirma fonte oficial. “A Altice confirma que foi uma das empresas objeto de buscas pelas autoridades em cumprimento de mandado do Ministério Público no âmbito de processo de investigação em curso”, afirma fonte oficial. A empresa, agora liderada por Ana Figueiredo, assegura que "estará sempre disponível para quaisquer esclarecimentos”.

De acordo com a “Visão”, o processo está a ser investigado pelo procurador Rosário Teixeira e por uma equipa da Inspeção Tributária liderada por Paulo Silva e a operação estará a decorrer em Lisboa e numa das residências de Armando Pereira, a Quinta das Casas Novas, em Vieira do Minho.

A CNN Portugal noticia hoje que a AT e Rosário Teixeira, do DCIAP, "têm esta manhã em marcha uma grande operação que tem como alvos alguns dos mais altos responsáveis da Altice em Portugal", referindo que em causa estão "suspeitas de crimes como falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada".

De acordo com a estação de televisão, um dos negócios sob suspeita prende-se com a venda de quatro prédios em Lisboa por cerca de 15 milhões de euros, cujos compradores dos edifícios têm ligações a um circuito empresarial relacionado com o empresário Hernâni Vaz Antunes, considerado o braço direito de Armando Pereira.