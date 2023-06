Acórdãos sobre prescrições de crimes do TC terão “influência total” no julgamento de Sócrates. Como? Este constitucionalista explica

Um acórdão recente do Tribunal Constitucional sustenta que o prazo de prescrição do crime de corrupção começa a contar desde que foi recebida a última vantagem, ou o último pagamento. A decisão do conselheiro António da Ascensão Ramos, noticiada pelo Observador, é contrária à do conselheiro Cláudio Monteiro, também do Constitucional, que argumenta num acórdão anterior que a prescrição começa a contar desde o momento em que é feito o acordo entre corruptor e corrompido.

Estas duas decisões foram tomadas em dois processos diferentes, mas vão ter uma influência decisiva na Operação Marquês. Ou já tiveram: o juiz Ivo Rosa usou o acórdão de Cláudio Monteiro para declarar prescritos os crimes de corrupção de que José Sócrates estava acusado. E no recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, o Ministério Público argumentou o mesmo que veio agora a ser decidido no acórdão de Ascensão Ramos.

Agora, ainda segundo o Observador, o Ministério Público pediu ao plenário do TC que decida afinal qual é a interpretação que deve prevalecer em futuras decisões. E que influência é que isso vai ter na Operação Marquês? “A influência é total”, admite o constitucionalista Jorge Pereira da Silva. “É evidente os tribunais comuns vão poder continuar a decidir livremente, mas já sabem qual é a posição do Constitucional e que se decidirem em contrário, essa decisão volta para trás”.

Em princípio, o plenário de 13 juízes do TC vai tomar uma posição antes que o Tribunal da Relação de Lisboa decida o recurso do Ministério Público sobre a não pronúncia de Ivo Rosa. Ou seja, antes de tomarem uma decisão, os desembargadores da Relação de Lisboa irão saber qual é a posição do TC sobre uma questão essencial para se saber se José Sócrates será ou não julgado por corrupção.

“Como constitucionalista, defendo que esta nem é uma questão constitucional porque a Constituição não se refere à prescrição e muito menos aos prazos de contagem”, argumenta Jorge Pereira da Silva. “Na minha opinião, a Constituição não proíbe nem permite qualquer uma das interpretações e o Tribunal Constitucional nunca se devia ter pronunciado sobre esta questão”.

Esta posição também é defendida pelo vice-presidente do TC, Almeida Ribeiro, que numa declaração de voto neste último acórdão diz que tendo a questão da contagem do prazo de prescrição dos crimes de corrupção “entrado na jurisprudência constitucional pela porta (indevidamente) aberta [no acórdão de Cláudio Monteiro] seria incompreensível que o Tribunal a viesse agora a fechar conferindo ao citado aresto, porventura de forma inadvertida, o estatuto de pronúncia singular e blindada sobre matéria tão melindrosa e consequencial”.

Cláudio Monteiro, relator do acórdão agora em crise, não irá votar no plenário porque, entretanto, mudou-se para o Supremo Tribunal Administrativo.