Dia 6 da Jornada: estas são as restrições ao trânsito para este domingo

⇒ O fim de semana conta com novas restrições ao trânsito, especialmente perto do Parque Tejo-Trancão;

O ANÚNCIO E A DESPEDIDA

Encerramento do maior encontro católico do mundo, começado na década de 1980 por iniciativa do Papa João Paulo II.

A missa final é celebrada também no Parque Tejo-Trancão pelo Papa Francisco, mais uma vez fugindo às horas de maior calor (começa às 9h) e precedida do anúncio da cidade que vai acolher a próxima JMJ. Foi assim há quatro anos, no Panamá, que Lisboa foi anunciada para 2022, antes de ser adiada para este ano por causa da pandemia de covid-19.

Dos vários momentos da JMJ, este é, porventura, o de maior impacto e maior cobertura internacional, com a homilia do Papa e a concentração de todos os peregrinos que vêm a Portugal. Segundo a organização, o recorde foi batido em 1995, em Manila, capital das Filipinas, quando quatro milhões de pessoas assistiram ao encerramento.

Embora milhares de peregrinos só consigam ver o palco à distância, está previsto um momento em que o Papa se desloca pelo recinto. A ponte que liga Lisboa a Loures tem estrutura para, além de cumprir a função pedonal, suportar a passagem do papamóvel que vai levar Francisco a cumprimentar os fiéis de perto.

Tal como no sábado, também no domingo haverá quatro estações da CP fechadas nesta zona: Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria. Além disso, a saída do recinto, depois do Papa, será feita a conta-gotas e vai exigir dos peregrinos cuidados com a hidratação e a proteção do sol. Pelo recinto estão espalhadas cerca de mil torneiras, sendo que os peregrinos com kit de alimentação, além de 1,5 litros de água, têm direito a garrafas recicladas, que devem ir enchendo.

Para as 16h30 está previsto o último momento do Papa Francisco no país, já depois do encerramento oficial. Embora haja ainda lugar a um derradeiro discurso, a tarde é dedicada aos cerca de 30 mil voluntários que vão contribuir para a Jornada, que se reúnem com o Papa, que lhes vai agradecer o esforço, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Sem surpresa, é nessa altura que as restrições passam para esse concelho, sobretudo para a zona conhecida pelos concertos e festivais, que vai estar fechada ao trânsito. O Papa despede-se de seguida, pouco antes das 18h, numa pequena cerimónia na base aérea de Figo Maduro, e regressa a Roma pelas 22h15.

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” foi a citação bíblica escolhida pelo Papa Francisco para a edição da JMJ em Lisboa.