Diário da JMJ 7 – Para ver e ouvir bem o Papa é melhor ficar em casa

A Joana é voluntária e apesar de o seu posto ser muito perto do palco queria ir viver a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) para lá do Trancão com o grupo da sua paróquia, com gente com quem partilho a vigília da JMJ de Roma 2000. Até trouxe a candeia que foi dada então aos jovens com uma vela para acenderem naquela noite do Jubileu. Também trouxe a vela da Jornada de Colónia, a primeira de Bento XVI.