Oeiras coloca cartaz de boas-vindas ao Papa onde estava o de denúncia dos abusos da Igreja

O cartaz “This Is Our Memorial” – em memória das “mais de 4800 crianças abusadas pela Igreja Católica em Portugal” – foi reposto esta quinta-feira à noite pela Câmara Municipal de Oeiras na rotunda do mercado de Algés, num local mais recuado do que o anterior.

Neste mesmo local encontrava-se um cartaz de boas-vindas ao Papa que, por sua vez, passou para o sítio junto ao terminal de autocarros de Algés, onde antes estava o do memorial. Com uma ligeira diferença: foi colocado numa estrutura metálica um metro ao lado da que a autarquia disse na quinta-feira “não estar licenciada”, apesar de ali existir propaganda política desde 2014.