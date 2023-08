A GNR e a PSP reforçaram os seus dispositivos nas últimas horas, à medida que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) se aproxima do fim. Com a chegada do fim de semana, há receio de que o número de participantes no evento religioso - que nesta altura ronda os 500 mil - cresça mais do que o esperado, sobretudo de portugueses oriundos da zona norte do país.