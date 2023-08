Hotéis na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa, admitem "muitos cancelamentos" mas desdramatizam efeitos da JMJ

Os hotéis na zona do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade, em Lisboa, que estão no epicentro dos principais cortes ao trânsito para as celebrações da Jornada Mundial de Juventude (JMJ), estão desde o início da semana a registar “muitos cancelamentos”, mas desdramatizam esta quebra temporária tendo em conta “o efeito futuro deste evento grandioso”.

Os hotéis ressentiram-se sobretudo desde o início da semana, quando ficou fechada ao trânsito toda a zona da Avenida da Liberdade e do Marquês para as grandes celebrações no Parque Eduardo VII, além de vários outros cortes na circulação em Lisboa, remetendo muita gente para trabalho em casa, o que também retirou clientela aos restaurantes inseridos nas unidades hoteleiras.

Apesar de haver peregrinos alojados em hotéis de Lisboa, estes representam uma parte residual da esmagadora maioria que se instalou em escolas e outros espaços alocados para o efeito à volta de Lisboa, além de parques de campismo ou mesmo casas particulares.

Com a visita do Papa a Lisboa, no maior encontro do mundo da juventude católica, “não houve o ‘boom’ de pedidos de alojamento em relação ao que inicialmente esperávamos”, segundo avança Alexandra Martins, diretora de marketing do grupo Turim, que tem 12 hotéis em Lisboa, estrategicamente localizados no eixo central que vai da Baixa à zona de Picoas, e cinco dos quais “em cima do Marquês de Pombal”.

“O mês de agosto é naturalmente uma época alta em Lisboa, este ano as ocupações estão boas, mas ligeiramente abaixo do expectável, rondam os 80%”, adianta a responsável de marketing do grupo Turim.

Os hotéis Turim têm alguns grupos de peregrinos alojados, prefazendo 5% a 10% dos seus clientes de momento, mas muitos clientes habituais registaram um recuo nas reservas neste período para evitar confusão, havendo até outros que vieram atraídos pela presença do Papa Francisco, “é um pouco de tudo”, nota Alexandra Martins.

“Houve um efeito que afugentou os nossos clientes habituais e os turistas no geral nesta semana, é verdade. No entanto houve algumas reservas de última hora de pessoas em lazer ou ligadas à JMJ”, avança a responsável dos hotéis Turim.

Também o grupo Porto Bay, que tem dois hotéis em Lisboa na zona do Marquês, com cinco e quatro estrelas (o Porto Bay Marquês e o Porto Bay Liberdade), dá conta que “a JMJ não trouxe negócio adicional, antes pelo contrário, até porque os segmentos que vêm a Lisboa a propósito das Jornadas de Juventude não optam normalmente por este tipo de alojamento, não são clientes habituais de hotéis de cinco estrelas”.

O hotel Porto Bay junto ao Marquês de Pombal tem de momento dois grupos de peregrinos alojados, mas no conjunto dos dois hotéis o que se destacou esta semana foi lidar com “muitos cancelamentos”, e no dia em que começou o isolamento ao trânsito da Avenida da Liberdade e da zona do Marquês, não houve almoços no restaurante do hotel Porto Bay Liberdade, porque “as pessoas nem sequer conseguiam chegar”.

“Não entramos em queixumes, lidamos bem com as consequências da JMJ”

Apesar da Jornada Mundial de Juventude ter tido como principal efeito afugentar os clientes habituais dos hotéis neste período de maior confusão em Lisboa, o grupo Porto Bay frisa que “a JMJ é um evento grandioso, que respeitamos, estamos conscientes da notoriedade que traz à cidade de Lisboa pelo mundo fora e do potencial futuro daí resultante em termos também de marketing turístico”.

“Não entramos em queixumes, acarretamos bem com as consequências neste período”, frisa fonte oficial do grupo Porto Bay. “Embora os nossos hóspedes estejam a enfrentar dificuldades logísticas, até para ir ao aeroporto, etc, muitos dizem-se agradavelmente surpreendidos com o ambiente que se vive na cidade, e alguns nem sabiam que o evento ia acontecer”.

Também a responsável dos hotéis Turim refere que “temos tido alguma dificuldade em gerir a operação de chegada e partida de clientes aos hotéis na Avenida”, mas enfatiza que “o saldo do evento para o país, e em particular para o destino Lisboa, é muito positivo, e com certeza que os resultados vão ser visíveis a médio e longo prazo”.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) fez um recente inquérito aos associados em Lisboa sobre as perspetivas de ocupação face à Jornada Mundial de Juventude, que resultou numa revisão em baixa de três pontos percentuais. passando de níveis médios de 89% para 86%. A expectativa inicial da associação hoteleira apontava para ocupações da ordem dos 91% em Lisboa com a JMJ.