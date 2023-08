Em Belém, segurança fintou os jornalistas. Papa ouviu confissões de Francisco, Yesvi e Samuel, que saíram de “coração cheio”

Jardim Vasco da Gama, Belém, 5h45: “Mas é aqui que o Papa vai estar?”, pergunta incrédulo um segurança privado a um colega. “Sim [hesitação]. Pelo menos é essa a informação que tenho. É aqui na capela”, responde o outro segurança.

Faltavam pouco mais de três horas para a chegada do Papa esta manhã ao Parque do Perdão, como chamam por estes dias ao jardim Vasco da Gama, para o primeiro evento do dia, a confissão de jovens da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Sem qualquer aparato,, ao contrário do dia anterior na Universidade Católica – onde horas antes já aguardavam centenas de pessoas –, não se avistam ainda polícias, só meia dúzia de seguranças privados, e poucas indicações para os peregrinos. Não tivesse até dado para que um dos seguranças aproveitasse para descansar numa das 150 cabines destinadas à confissão.

Pouco depois começavam a chegar os primeiros voluntários e elementos da PSP, mas também não tinham ainda informação sobre o local da confissão."Acho que não é na capela, deve ser ali nas cabines ao fundo", atira a voluntária Patrícia Gomes. O palpite estava certo. Pelas 6h30 começavam os preparativos com vários voluntários a transportar o cadeirão branco do Sumo Pontífice, assim como a rampa para a cadeira de rodas no último confessionário. "Oh meu Deus, os jovens vão ficar tão perto do Papa", exclamava uma voluntária ao experimentar o banco onde se iam sentar os jovens.