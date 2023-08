“Não tenham medo”: Papa pede aos universitários que sonhem, que se inquietem e que não sejam “presas da especulação e do “mercado selvagem”

As portas da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, abriram ainda o sol não tinha nascido. O fresco da manhã fazia com as dezenas de bandeiras dos vários países a servirem de aconchego nas costas para cortar o vento. Milhares de jovens foram chegando e encheram o pátio da instituição para ouvir o Papa neste que foi o primeiro encontro entre Francisco e os jovens no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. E o pedido foi de inquietação quanto baste, vontade de arriscar e procurar resposta sem nunca dar como certo aquilo que parece fácil e entregue de mão beijada.