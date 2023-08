Diário da JMJ 4 – Fé em Deus e confiança nos homens

O meu amigo Ricardo é um homem de fé. Fé em Deus e confiança nos homens. Somos amigos improváveis – uma aldeã do Oeste e um beto do Restelo – há 26 anos, ou seja, mais de metade das nossas vidas. Uma amizade que tem sobrevivido às mudanças de idade, de país (no caso dele), de vocações, de empregos e que continua a surpreender-me.