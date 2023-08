Se já se perdeu no vocabulário, este glossário é para si: de acólito a zelador, o abecedário para acompanhar a JMJ

Acólito

São leigos, muitas vezes jovens ou mesmo crianças, que ajudam no serviço ao altar durante as celebrações litúrgicas. Vestem, geralmente, uma alva (túnica) branca e vão ajudando o celebrante seja com o missal (livro com as fórmulas para a celebração da missa), seja levando o vinho e as hóstias, seja acompanhando os leitores ao ambão (a tribuna de onde são proclamadas as leituras).

Beatos

Na linguagem da Igreja Católica, são aqueles que estão em processo para serem declarados santos, O processo de beatificação antecede a canonização. A palavra deriva do latim “beatus” que também significa feliz, rico, bem-aventurado. Estar em estado de beatitude é estar notoriamente feliz. Na linguagem comum é muitas vezes usado para designar em geral os católicos mais empenhados ou mais na vida da Igreja, muitas vezes com sentido pejorativo.

Comunhão

Em sentido mais restrito é um momento da missa em que os fiéis comungam o Corpo de Cristo ou, em versão não crente, comem a hóstia. Mas a comunhão é, numa versão mais lata, a união entre os fiéis. Quem reza em conjunto, está em comunhão. Quem segue o catecismo da Igreja Católica, está em comunhão.