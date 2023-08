Dia 2 da Jornada: estas são as restrições ao trânsito para esta quarta-feira

UM DIA COM MARCELO E COSTA

O Papa Francisco aterra na base área de Figo Maduro, logo às 10h. Porém, este é uma espécie de “dia extra” da JMJ, que o Papa fez questão de adicionar à agenda e que serve mais para o contacto com as altas figuras do Estado e da Igreja do que com os peregrinos. É por isso que o dia 2 é também a exceção, sem restrições de maior, embora com medidas de segurança permanentes. De manhã, o Papa é recebido no Palácio de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa (10h45), antes de um encontro com as autoridades e com o corpo diplomático, também em Belém, no CCB. É de lá que faz o primeiro de oito discursos que tem preparados para a semana. À tarde, encontra-se com António Costa na Nunciatura Apostólica (16h45) e encerra o dia com uma homilia no Mosteiro dos Jerónimos perante bispos, sacerdotes e outras figuras da Igreja.