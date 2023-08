Das 8h às 19h: o Expresso viaja com o Papa Francisco para Portugal, com políticos, oito discursos e um carro (fechado) no roteiro

Tudo ao detalhe, nada fora do lugar. No Vaticano, a viagem do Papa Francisco a Portugal é preparada ao milímetro e com planos protocolares e horários rígidos - e também longos. Apesar da mobilidade reduzida de Francisco, que aos 86 anos será o Papa mais velho a participar no maior encontro de jovens católicos do mundo, o programa começa esta quarta-feira bem cedo e só termina ao fim da tarde, como, aliás, vai acontecer durante toda a estadia.

O Expresso seguirá a bordo do Airbus A320neo que levará o Papa de uma Roma quente e húmida, sempre acima dos 30 graus durante o dia, num voo operado pela ITA Airways, com uma tripulação de nove pessoas, a que se junta o séquito papal, incluindo a equipa médica do Papa, e dezenas de órgãos de comunicação social internacionais, e que aterra em Lisboa às 10h locais.