“Já posso?” O relógio marca 07h14 quando Alice, voluntária, se aproxima do quadro elétrico. À confirmação, com um acenar da cabeça, do coordenador do centro, abre a portinhola de plástico cinza e puxa o interruptor. As luzes do corredor acendem-se e, segundos depois, de uma das salas ouve-se o buzinar de um despertador. São 07h15.