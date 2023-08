"Reconciliação" e "periferia": o que as 41 viagens do Papa Francisco nos dizem sobre o seu pensamento político

ALBERTO PIZZOLI / AFP / GETTY IMAGES

Muito do pensamento político do Papa revela-se durante as suas deslocações ao estrangeiro. Desde a primeira, ao Brasil, até à última, à Hungria, o jesuíta nascido num bairro pobre de Buenos Aires tem privilegiado o contacto com os mais pobres e marginalizados, o diálogo entre religiões e jornadas ecuménicas com os “irmãos” cristãos. Apologista da “cultura do encontro”, a realidade obrigou-o a teorizar a “cultura do descarte”. Uma viagem pelas 41 deslocações de Francisco ao estrangeiro