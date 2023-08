Loading...

Jornada Mundial da Juventude Das 10 mil visualizações ao palco da JMJ: quem é o jovem uruguaio que vai cantar para o Papa

Na primeira vez que participa numa Jornada Mundial da Juventude, a voz de Marcos Agüero valeu-lhe um “presente” inesperado: cantar para o Papa Francisco. O jovem uruguaio, de 24 anos, foi um dos 230 peregrinos selecionados para atuar no Festival da Juventude. Com apenas 10 mil reproduções no Spotify e 2 mil subscritores no Youtube, Marcos Agüero estava longe de imaginar que seria também selecionado para cantar para o sumo pontífice na vigília deste sábado, dia 5. “Estar aqui é um presente que não esperava. Não posso pedir mais”, disse ao Expresso. Além deste ponto alto da semana, o uruguaio vai apresentar temas originais e covers no Terreiro do Paço, na Graça e na Alameda