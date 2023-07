JMJ: 106 peregrinos de Angola e Cabo Verde foram dados como “ausentes” e em parte incerta, autoridades procuram o seu paradeiro

Diocese de Leiria-Fátima revela que mais de uma centena de peregrinos dos dois países africanos que iriam participar num evento local estão em parte incerta. Sistema de Segurança Interna confirmou ao final do dia que os peregrinos viajaram para Portugal mas não avisaram a diocese da zona centro do seu paradeiro. E não estão em situação ilegal no nosso país. As autoridades vão tentar agora saber onde se encontram