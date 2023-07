Diário da JMJ 2 – Os peregrinos que não vieram

A Idalina já tinha começado a preparar a casa do cunhado para receber dois peregrinos, a Rosário ainda tem no chão da sala os dois colchões que tinha lá colocado para dois dos quatro que contava receber, a minha tia São já tinha limpado o meu sótão para acolher uma parte dos 15 peregrinos que me tinha disponibilizado a acolher. Esta segunda-feira devia ter sido o dia de acolhermos uma muito pequena parte da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) na minha aldeia onde tínhamos lugar para 50 pessoas em famílias e 100 na associação recreativa.