JMJ: Papa tem encontro com confissões religiosas radicadas em Portugal

O Papa vai encontrar-se com líderes e representantes de confissões religiosas radicadas em Portugal, reunião que não constava, até agora, do programa oficial da deslocação de Francisco a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Alguns [dos responsáveis por outras confissões] tinham pena que o encontro do Papa com as outras confissões religiosas se limitasse à presença de alguns dos seus líderes nos grandes eventos públicos do programa", disse o diretor do departamento para relações ecuménicas e o diálogo inter-religioso do Patriarcado de Lisboa, padre Peter Stilwell, ao jornal 'online' 7Margens, que noticiou o novo item da agenda papal.

O encontro acontecerá, segundo o jornal, na sexta-feira, dia 04 de agosto, às 11:30, na Nunciatura Apostólica em Lisboa, e nele deverão estar presentes mais de uma dezena de representantes de outras confissões religiosas.

O restante programa da JMJ contempla espaço para o diálogo inter-religioso, confirmado pelo desafio às diferentes confissões para a participação no encontro.

Desde o início, a mensagem passada pela organização foi clara: "é um convite do Papa aos jovens de todo o mundo, não apenas aos católicos". Neste contexto, são diversos os pontos da agenda dos próximos dias em que outras igrejas cristãs e outras confissões religiosas farão parte da JMJ.

No campo da chamada "Unidade dos Cristãos", a organização da JMJ lembra que "várias confissões religiosas partilham a mesma fé cristã", com Jesus no centro da sua ação.