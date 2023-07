“São muito imprevisíveis”: polícias preocupadas com “lobos solitários” na JMJ, mas não há ameaças concretas contra o evento

Um ataque de um “lobo solitário” - expressão usada pelas forças e serviços de segurança para os terroristas que atuam a solo sem o apoio de organizações extremistas - é um dos cenários que está em cima da mesa pelas autoridades responsáveis pela segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Fontes ouvidas pela Expresso confirmam as informações avançadas ao “Diário de Notícias” de que se trata de uma “ameaça significativa” em relação ao evento que decorre no início de agosto em Lisboa e Fátima com a presença do Papa Francisco. Mas o Expresso sabe que não há, pelo menos para já, casos concretos de ameaças contra a JMJ.