"Vai ser uma loucura boa": de Évora de Alcobaça e Cascais, paróquias e famílias preparam-se para receber jovens

A Diocese de Lisboa tem 288 paróquias, incluindo áreas do distrito de Leiria, como é o caso de Évora de Alcobaça. É no norte do Patriarcado que começamos esta viagem. Raquel Martins e Tiago Santos recebem-nos no adro da igreja de São Tiago, com um sorriso na cara, apesar da chuva que cai em pleno mês de julho. Ela tem 23 anos e coordena o Comité Organizador Paroquial (COP) de Évora de Alcobaça. Ele, de 32, é um dos voluntários.

Na viagem até ali, fica evidente o que Raquel confirma: a produção de fruta e a agricultura são “predominantes” nesta freguesia de quatro mil habitantes. A comunidade “é mais envelhecida”, até porque os jovens “vão estudar para fora e depois ficam a trabalhar nas cidades universitárias e não regressam ou não regressam à vivência paroquial”. Dividida por três comunidades e respetivas igrejas, a freguesia não tem transportes fáceis. Por isso, explica Raquel, virão “grupos de peregrinos que tenham transporte próprio, por exemplo, tragam o seu autocarro”.