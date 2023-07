JMJ: “Os transfers do aeroporto para hotéis são os mais pedidos, mas há excursões de todo o país. Temos grupos de 40, 50 ou 200 pessoas”

No caso do transporte rodoviário, as empresas já receberam o pedido de reforço, tal como foi anunciado pelo Governo?

Sim, a Transportes Metropolitanos de Lisboa fez abordagens diferentes para as quatro empresas [que asseguram o serviço da Carris Metropolitana], mas ainda não está fechado. Está a ser discutido. No essencial, é um reforço de carreiras como se fosse horário escolar de inverno, com um pedido de alterações mais alargadas na Rodoviária de Lisboa, por fazer ligações diretas com locais como o Parque Tejo, e um pedido de reforço de ligações a Lisboa no caso da Viação Alvorada, que abrange a Amadora, Oeiras, Sintra e Cascais.