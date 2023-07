Nomeação de Américo Aguiar para cardeal: uma escolha "que muito prestigia Portugal" e "prova de confiança" nas jornadas de juventude

Anteriormente, já o primeiro-ministro felicitara com “enorme satisfação” o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, pela nomeação para cardeal, considerando que a escolha do Papa Francisco “muito prestigia Portugal”.

A reação mais recente é a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em comunicado no site da presidência, “manifesta profundo júbilo pela elevação ao Cardinalato de Dom Américo Aguiar”, descrevendo o bispo auxiliar de Lisboa como uma “personalidade reconhecida pelo serviço à Igreja Católica e à sociedade portuguesa, com papel muito relevante na comunicação social e responsável máximo pela Jornada Mundial da Juventude 2023”.

Bispo reage dizendo tratar-se de "homenagem à juventude portuguesa"

Em reação, Américo Aguiar considerou que a sua nomeação “é uma homenagem à juventude portuguesa” e admitiu estar surpreendido com a notícia.

“Eu li [a decisão] como um gesto do Papa Francisco em relação aos jovens e ao que nos diz insistentemente, de os jovens se levantarem e assumirem o protagonismo nas suas vidas. […] Nós somos meros intermediários que vamos ajudar a que isso possa ser ainda mais incentivado junto dos jovens”, disse Américo Aguiar.

Américo Aguiar, que é o responsável máximo da Igreja Portuguesa pela realização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa e em Loures, na primeira semana de agosto, vai ser o 48.º cardeal português, segundo a agência Ecclesia.

Atualmente bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, de 49 anos, é natural de Leça do Balio, Matosinhos, e desempenhou as funções de pároco de São Pero de Azevedo (Campanhã) entre 2001 e 2002, foi notário da Cúria Diocesana do Porto entre 2001 e 2004, chefe do gabinete de informação e comunicação da Diocese do Porto entre 2002 e 2015, vigário geral e chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos, tendo exercido as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto.

Foi também pároco da Sé entre 2014 e 2015 e foi nomeado cónego do Cabido da Sé do Porto em 2017.

Desde 2011, Américo Aguiar preside à direção da Irmandade dos Clérigos e, em 2016, assumiu a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, além de desempenhar as funções de diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa.